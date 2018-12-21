Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'a Alan Carvalho transferi için Burak Yılmaz şartı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Alan Carvalho'ya kulübünden şartlı izin çıktı. Çin temsilcisi Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ı renklerine katabilirse Brezilyalı futbolcu sarı-kırmızılı ekibe gelebilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Alan Carvalho transferinin Burak Yılmaz'a bağlı olduğu ortaya çıktı.

Çin ekibi Guangzhou Evergrande, bir sene daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı forveti tek şartla bırakacağını bildirdi.

İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro, Alan Carvalho ile ilgili olarak sarı-kırmızılıları umutlandıran bir mesaj gönderdi. Cannavaro, dostu menajer Özkan Doğan ile Napoli'de yaptığı görüşmede Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın alınması halinde bu transfere izin verebileceğini iletti.

Galatasaray şimdi Burak Yılmaz'ın Çin'e gitmesini bekliyor. Guangzhou Evergrande eğer Burak'ı kadrosuna katabilirse Alan'ın önü açılacak ve Cim-Bom, Sambacıyı renklerine bağlamaya çalışacak.

TARAFTAR İSTEMEDİ

Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen Demba Ba, Vedat Muriç ve Doukara gibi isimlere ise taraftarın tepki göstermesinden dolayı yönetimin Alan konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Teknik ekibin de Alan Carvalho transferini çok istediği öğrenildi. Alan'ın menajerleri futbolcuyu bedavaya çıkarabileceklerini ancak imza parası talep ettiklerini bildirdiler.

Tam adı Alan Douglas Borges de Carvalho olan futbolcu 10 Temmuz 1989 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Tecrübeli oyuncu ülkesinde Desportivo ve Fluminense takımlarının formasını giydikten sonra 2010 da Avusturya'nın An Red Bull Salzburg ekibine transfer oldu. Sambacı 2015 yılında Salzburg'tan 11.1 milyon euro bonservis bedeli ile halen oynamakta olduğu Çin'in Guangzhou ekibine gitti.

(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yürekler ağıza geldi! Klimanın içinden bakın ne çıktı

Yürekler ağıza geldi! Klimanın içinden bakın ne çıktı

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA