Galatasaray'a Alan Carvalho transferi için Burak Yılmaz şartı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Alan Carvalho transferinin Burak Yılmaz'a bağlı olduğu ortaya çıktı.

Çin ekibi Guangzhou Evergrande, bir sene daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı forveti tek şartla bırakacağını bildirdi.

İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro, Alan Carvalho ile ilgili olarak sarı-kırmızılıları umutlandıran bir mesaj gönderdi. Cannavaro, dostu menajer Özkan Doğan ile Napoli'de yaptığı görüşmede Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın alınması halinde bu transfere izin verebileceğini iletti.

Galatasaray şimdi Burak Yılmaz'ın Çin'e gitmesini bekliyor. Guangzhou Evergrande eğer Burak'ı kadrosuna katabilirse Alan'ın önü açılacak ve Cim-Bom, Sambacıyı renklerine bağlamaya çalışacak.

TARAFTAR İSTEMEDİ

Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen Demba Ba, Vedat Muriç ve Doukara gibi isimlere ise taraftarın tepki göstermesinden dolayı yönetimin Alan konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Teknik ekibin de Alan Carvalho transferini çok istediği öğrenildi. Alan'ın menajerleri futbolcuyu bedavaya çıkarabileceklerini ancak imza parası talep ettiklerini bildirdiler.

Tam adı Alan Douglas Borges de Carvalho olan futbolcu 10 Temmuz 1989 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Tecrübeli oyuncu ülkesinde Desportivo ve Fluminense takımlarının formasını giydikten sonra 2010 da Avusturya'nın An Red Bull Salzburg ekibine transfer oldu. Sambacı 2015 yılında Salzburg'tan 11.1 milyon euro bonservis bedeli ile halen oynamakta olduğu Çin'in Guangzhou ekibine gitti.

(Milliyet)