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Spor

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'da Alanyaspor maçı kafilesi açıklandı. Sakatlıkları bulunan Falcao, Andone, Muslera, Luyindama ve Lemina'nın yanı sıra cezalı olan Saracchi ve Feghouli kadroda yer almadı. 3 maçlık cezası sona eren Adem Büyük ise takıma geri döndü.

DHA07 Temmuz 2020 Salı 14:53 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 14:53
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Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Alanya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi kampa girecek.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban."

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