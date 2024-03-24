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Spor

Galatasaray'ın Antalya kampı yarın başlayacak

Galatasaray'ın milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapacağı kamp yarın başlayacak.

AA24 Mart 2024 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Antalya kampı yarın başlayacak
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Galatasaray Futbol Takımı'nın milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapacağı kamp yarın başlayacak.

Süper Lig'de 30. haftayı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, milli arayı Antalya'da geçirecek. Milli ara öncesi son maçında 17 Mart'ta Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da futbolcular 5 gün izin yaptı.

Ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında yapacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına dün başlayan Galatasaray, yarın Antalya'ya giderek kamp yapacak. Sarı-kırmızılı takım, 29 Mart Cuma gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde çalışacak.

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