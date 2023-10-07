Galatasaray'ın Antalyaspor planı hazır!

Manchester deplasmanından galibiyetle dönenen Galatasaray üç puandan çok fazlasını aldı. Geriye düşülmesine rağmen kazanılan bu zaferin sarı kırmızılıları tam anlamıyla kenetlediği söylenebilir. Son karşılaşmalarda sıkça rotasyona giden Okan Buruk birçok oyuncusunun performansını yükseltirken takımının fizik kalitesini de yukarıya çıkarmayı başardı. Özellikle yüksek tempoda geçen Şampiyonlar Ligi mücadelesindeki genel performans gösterdi ki Buruk ve takımı iyi yolda.

OLUMLU HAVAYI YANSITIRSA..



Milli ara öncesi oynanacak son lig maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın moral ve motivasyonu üst seviyede olsa da hiç de kolay olmayan bir maça çıkacakları kesin. Özellikle kısa sürede iki deplasmana gidiliyor olması takımın genelinde bir yorgunluğa sebep olabilir. Bu nedenle Buruk'un kadroda bir kez daha değişime yönelmesi sürpriz olmayacaktır. Sarı Kırmızılılar takım içindeki olumlu havayı sahaya yansıtırsa bir kez daha mutlu sona ulaşacaktır.