Galatasaray'ın antrenmanında sürpriz ziyaretçi

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Bitexen Giresunspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı idmanla Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp, tesislerde kampa girecek.

MİDTSJÖ'NÜN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Galatasaray'ın teknik heyeti ve oyuncular, takımın yeni transferlerinden Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'nün 29. yaş günü idman öncesi kutladı.

Doğum günü nedeniyle teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları, Midtsjö'yü tebrik etti.

AYSU TÜRKOĞLU'NDAN ZİYARET

Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu unvanını elde eden Aysu Türkoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret edip, sarı-kırmızılı futbol takımının antrenmanını izledi.

Yarışlara Galatasaray Marşı dinleyerek motive olduğunu dile getiren başarılı sporcu, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla tanışıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.