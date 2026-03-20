UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etmesine rağmen toplam skorla elendi.

Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş olmasıyla Türkiye'nin Avrupa sezonu sona erdi.

En yakın rakip Çekya adına mücadele eden Sigma Olomouc ve Sparta Prag da Avrupa'ya veda etti. Böylelikle Türkiye'nin sıralamasını yakından tehdit eden Çekya bu sezon da sıralamada geride kaldı.

GELECEK SEZON NE OLACAK?

Bu sonuçla birlikte Türkiye'den 2027/28 sezonunda; lig şampiyonu doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım gösterecek. Lig ikincisi ise iki ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışacak. Turların tamamını kaybetse bile garanti olarak Avrupa Ligi lig aşamasında yer alacak.

Türkiye Kupası kazanan ekip (ya da lig üçüncüsü) Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. En kötü ihtimalle Konferans Ligi lig aşamasında yer alabilecek.

Lig dördüncüsü Avrupa Ligi 2. eleme turundan elemelere başlayacak. 3 takımı eleyerek Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye çalışacak. Lig beşincisi ise Konferans Ligi 2. eleme turundan katılacak. O da 3 takımı elerse Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edecek.

En az 3 takımın 3 kupada lig aşamasında yer alması garanti olacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere: 115.408

2- İtalya: 115.186

3- İspanya: 95.233

4- Almanya: 90.545

5- Fransa: 81.355

6- Portekiz: 71.566

7- Hollanda: 67.762

8- Belçika: 62.250

9- TÜRKİYE: 52.375

10- Çekya: 48.525

11- Yunanistan: 48.012

12- Polonya: 46.750