Spor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde konuğu Basket Landes

FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring yarın Fransız ekibi Basket Landes'i sahasında ağırlayacak.

18 Şubat 2026 Çarşamba 10:27
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde konuğu Basket Landes
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

İlk tur maçlarında 6'da 6 yaparak B Grubu'nu namağlup lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci turda ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle E Grubu'nu en üst sırada bitirdi.

Fransız ekibi ise organizasyonun ilk turunda D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle zirvede tamamladı. İkinci turda da 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle F Grubu'nu ikinci sırada noktalayan Basket Landes, böylece yarı final play-in oynamaya hak kazandı.

Bu turda iki galibiyete ulaşacak ekipler, Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak.

Eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda üçüncü karşılaşma 3 Mart Salı günü İstanbul'da yapılacak.

