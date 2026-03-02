İSTANBUL 13°C / 4°C
Spor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basket Landes

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında Galatasaray yarın Fransız ekibi Basket Landes ile karşılaşacak.

AA2 Mart 2026 Pazartesi 10:21
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basket Landes
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği play-in etabının ilk maçında sahasında Basket Landes'i 81-72 yenen sarı-kırmızılılar, seride 1-0 öne geçti. Fransa'da yapılan mücadeleyi 75-70'lik skorla Basket Landes kazanınca seri 1-1'e gelerek üçüncü maça uzadı.

Galatasaray, taraftarı önünde serinin üçüncü ve son müsabakasını kazanarak doğrudan yarı finale yükselmeye çalışacak. Kaybeden ekip, çeyrek finalde mücadele edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde altılı final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.

