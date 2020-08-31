31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:40 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:05

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi PFK ile karşı karşıya gelecek.

Azerbaycan’da 17 Eylül Perşembe günü oynanacak olan mücadele tek maç usulü olup kazanan takım üçüncü ön eleme turuna kalacak.

Neftçi, geçtiğimiz sezon koronavirüs nedeniyle iptal edilen Azerbaycan Ligi’ni Karabağ’ın arkasında 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla ikinci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazandı.



Maçlarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 11 bin kişilik Bakcell Arena'da oynayan Netftçi Bakü'nun teknik direktörlüğünü Fizuli Mammadov yapıyor.

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Makedon rakibi Shkupi'yi 2-1'lik skorla yenip eleyen Neftçi Bakü, ikinci tur vizesi aldı.

Azerbaycan Ligi'nde 8 şampiyonluğu ve 7 Azerbaycan Kupası şampiyonluğu başarısı bulunan Neftçi, birinci haftası oynanan liginde Sebali takımına karşı oynadığı ilk hafta maçını 2-1 kazandı.

Geçtiğimiz sezon 7'şer golle takımın en golcü oyuncuları arasında bulunan Mahir Emreli, Bagaliy Dabo ve Peyman Babaei gibi isimleri başka takımlara transfer olan Neftçi'de yine 7 golü bulunan Steven Joseph-Monrose, takımın tehlikeli santrforu olarak göze çarpıyor.

TOPLAM DEĞERİ 7 MİLYON 600 BİN EURO

Neftçi Bakü’nün bu seneki kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin euro. Takımın en değerli futbolcusu ise kaptan Emin Makhmudov. Makhmudov’un değeri 900 bin euro olarak dikkat çekiyor. Neftçi yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Bougrine, Thallyson, Yusuf Lawal, Rener ve Dzhabir Amirli’yi dahil etti. Sol bek Anton Kryvotsiuk’un değeri 800 bin euro ve kaleci Salahat Agayev’in de 700 bin euro piyasa değeri bulunuyor.