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Spor

Galatasaray'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında mücadele ettiği son 14 karşılaşmada sadece 1 kez yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 7 kez kazanan sarı-kırmızılı ekip, 6 defa da eşitliği bozamadı.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 23:52 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında Zalgiris'i evinde 1-0 yenerek üst tura çıkmayı başaran Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 maçtaki başarısıyla dikkat çekti.

TEK MAĞLUBİYET BARCELONA'YA KARŞI

Avrupa kupalarında oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik alan Galatasaray, tek mağlubiyetini İstanbul2da oynadığı karşılaşmada Barcelona karşısında aldı.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'ya rakip olacak. Sarı-kırmızılılar, Olimpija Ljubljana'yı elediği takdirde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Antwerp ya da Rakow-Aris Limasol, Slovan Bratislava-Maccabi Haifa, Klaksvik–Molde eşleşmelerinin galiplerinden biri ile karşı karşıya gelecek.

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