Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu! Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi kim oldu?

31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:15

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucu sarı-kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi, 2. Ön Eleme Turu için belli oldu. Peki Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi kim oldu? İşte kura çekiminin sonucu ve maçla ilgili detaylar...

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı oynamaya hak kazanan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu. Neftçi Bakü takımının hangi ülkenin temsilcisi olduğu kadrosunda kimler olduğu Galatasaray taraftarı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca Galatasaray Neftçi Bakü maçının ne zaman oynanacağı da belli oldu.

İki takım arasındaki müsabaka tek maç olarak Azerbaycan'ın Bakcell Arena isimli stadyumunda oynanacak. Karşılaşma 17 Eylül'de oynanacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu.

TEK MAÇ BAKÜ'DE

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle mücadele tek maç üzerinden 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.

NEFTÇİ BAKÜ'NÜN KADROSU

Salahat Agayev, Aqil Mammadov, Kamran İbrahimov, Stankovic, Mbodj, Kryvotsiuk, Thallyson, Ismayil, Buludov, Amirli, Rener, Yusifli, Makhmudov, Kane, Sabir, Alasgarov, Jahan, Mudabayli, Yusuf Lawal, Monrose, Abbasov, İbrahim Aliyev

Galatasaray, ilk hazırlık maçında kazandı

Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maça Galatasaray, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne 11'i ile başladı. Dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olacak çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın ilk yarısını Diagne'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray, ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı. İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.