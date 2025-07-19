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Spor

Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Haber Merkezi19 Temmuz 2025 Cumartesi 15:21 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı
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Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi Avusturya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.

Sarı kırmızılıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

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