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Spor

Galatasaray'ın Avusturya'daki ilk sınavı: Admira Wacker

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde dün kampa giren Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına bugün Admira Wacker karşısında çıkacak.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 17:06 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Avusturya'daki ilk sınavı: Admira Wacker
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde dün kampa giren sarı-kırmızılı ekip, ilk çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, kamp otelinin sahasındaki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman, şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

AVUSTURYA'DAKİ İLK SINAV BUGÜN

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına bugün çıkacak.

"Summer Series Upper Austria" organizasyonuna katılacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, 23 Temmuz'da İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek.

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