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Spor

Galatasaray'ın Avusturya'daki son rakibi Sturm Graz

Galatasaray, yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği Avusturya kampındaki dördüncü ve son maçında yarın Sturm Graz ile karşılaşacak.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Avusturya'daki son rakibi Sturm Graz
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Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki dördüncü ve son maçında yarın Avusturya temsilcilerinden Sturm Graz ile karşılaşacak.

Merkür Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçla Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında şu ana kadar 3 oynadı. Bu maçlarda Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'a da 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı.

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