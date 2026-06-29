Dünya Kupası'nda Kolombiya forması altında harika bir performans sergileyen Davinson Sanchez'in talipleri artmaya devam ediyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İtalyan ekibi Como, başarılı stoperi kadrosuna katmak için girişimlerine hız verdi. İspanya basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun Türkiye'de çalıştığı dönemden yakından tanıdığı deneyimli ismi, Real Madrid'in de kadrosuna dahil etmek istediği iddia edildi.

9.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Cim-Bom, Kolombiyalı savunmacının bonservis bedeli için 30 milyon euroluk bir alt limit belirledi. Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar, başarılı oyuncuyu 2023 yılında Tottenham'dan transfer etmişti. Cim-Bom bu transfer için İngiliz ekibine 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Deneyimli savunmacının Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...

GENİŞ LİSTEDE KİM MİN JAE VAR

Aslan'ın, olası bir ayrılığın gerçekleşmesi durumundaki B planı da hazır. Sarı-Kırmızılılar, Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'i ilk hedef olarak belirledi. 34 yaşındaki Hollandalı stoperin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. Liverpool'un tecrübeli oyuncunun bonservisi konusunda yüksek bir rakam talep etmeyeceği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın geniş savunma listesinde Bayern Münih'ten Kim Min-jae de yer alıyor. Başarılı oyuncuyla F.Bahçe de ilgileniyor.