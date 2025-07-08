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  • Galatasaray'ın B planı hazır! Victor Osimhen olmazsa yerine Moise Kean
Spor

Galatasaray'ın B planı hazır! Victor Osimhen olmazsa yerine Moise Kean

Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için temaslarına devam ediyor. Ancak sarı kırmızılı ekip, İtalyan temsilcisi Napoli ile orta yolu bulamadı. Galatasaray, Victor Osimhen transferinin gerçekleşmemesi halinde B planını hazırladı. Sarı kırmızılı ekibin yeni hedefi 25 yaşındaki yıldız golcü Moise Kean oldu.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 16:33 - Güncelleme:
Galatasaray'ın B planı hazır! Victor Osimhen olmazsa yerine Moise Kean
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Galatasaray'da gündem Victor Osimhen olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün transferini bitirmek için bastırıyor ancak henüz Napoli ile orta yolu bulamadı.

Osimhen'le anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın Napoli ile bonservis pazarlığı devam ediyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Osimhen'i kadrosuna katamaması durumunda hedefindeki golcüye dair çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY'IN B PLANI HAZIR!

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaşamazsa Moise Kean'i kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Galatasaray'ın Fiorentina forması giyen Keane'nin 52 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Öte yandan sarı-kırmızılıların, opsiyonlarından birinin Kolo Muani olduğu ve Fransız golcüyü kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtiliyor.

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