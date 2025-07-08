Galatasaray'da gündem Victor Osimhen olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün transferini bitirmek için bastırıyor ancak henüz Napoli ile orta yolu bulamadı.

Osimhen'le anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın Napoli ile bonservis pazarlığı devam ediyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Osimhen'i kadrosuna katamaması durumunda hedefindeki golcüye dair çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY'IN B PLANI HAZIR!

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaşamazsa Moise Kean'i kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Galatasaray'ın Fiorentina forması giyen Keane'nin 52 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Öte yandan sarı-kırmızılıların, opsiyonlarından birinin Kolo Muani olduğu ve Fransız golcüyü kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtiliyor.