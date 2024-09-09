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Spor

Galatasaray'ın Balkan Kupası'nda rakibi ZOK Igman

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Balkan Kupası'nda yarın Bosna Hersek ekibi ZOK Igman'la mücadele edecek.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Balkan Kupası'nda rakibi ZOK Igman
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 10-12 Eylül tarihlerinde yapılacak Kadınlar Balkan Kupası'nda Galatasaray Daikin'in yanı sıra Bosna Hersek'ten ZOK Igman, Kosova'dan KV Drita ve Yunanistan'dan PAOK takımları katılacak.

Balkan Kupası'nı şampiyon tamamlayan takım, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Voleybolseverler karşılaşmaların biletlerini "www.biletinial.com" internet sitesi üzerinden satın alabilecek.

Organizasyonun maç programı şu şekilde:

Yarın:

15.00 KV Drita-PAOK

19.00 Galatasaray Daikin-ZOK Igman (TRT Spor Yıldız)

11 Eylül Çarşamba:

15.00 PAOK-ZOK Igman

19.00 Galatasaray Daikin – KV Drita (TRT Spor Yıldız)

12 Eylül Perşembe:

15.00 KV Drita-ZOK Igman

19.00 Galatasaray Daikin-PAOK (TRT Spor Yıldız)

  • Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı
  • Kadınlar Balkan Kupası
  • ZOK Igman

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