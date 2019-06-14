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Galatasaray'ın Banega transferinde fark 1 milyon euro

Galatasaray, Ever Banega'nın menajeri ile transfer görüşmelerini sürdürüyor ve Sevilla'ya da 5 milyon euroluk teklif yapıldı.

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Devre arası kadroya katılan stoper Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanan G.Saray, Diagne'yi olursa 15, en düşük ise 13 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 8 milyon Euro bonservis harcama fırsatı yakalayacak sarı-kırmızılı kulüp bu parayı Sevilla'dan Ever Banega ile Rizespor'dan Vedat Muriç'e ayırmaya karar verdi. Muriç için Rizespor'a 2.5 milyon Euro'luk teklifini yapan G.Saraylı yetkililer, geçen salı günü Banega'nın menajerini İstanbul'a getirdi ve taraflar arasında ilk görüşme gerçekleşti.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

İstanbul'daki Ever Banega zirvesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sevilla'nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği Banega, Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon Euro talep etti. Arjantinli yıldıza 3 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, FFP'den dolayı bonservis için maksimum 5 milyon Euro'ya çıkacaklarını söyledi.

Devreye giren Banega'nın menajeri, İspanyol kulübünün 6 milyon Euro'ya inmesini sağladı. Bonservis pazarlıklarında Sevilla ile arada 1 milyon Euro fark kalırken, Banega'nın ülkesinden kendisine talip Boca Juniors'a 'Hayır' demesi Aslan'ın elini güçlendirdi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 31 yaşındaki Tangocu, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a sıcak bakıyor.

(Sabah)

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