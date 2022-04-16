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Spor

Galatasaray'ın başkan adayından Sergen Yalçın sürprizi!

Galatasaray'da Metin Öztürk'ün başkan seçilmesi durumunda, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmek istediği iddia edildi.

Fotospor16 Nisan 2022 Cumartesi 11:10 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:10
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Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk seçilirse Türk bir teknik adamla yola devam edecek... Kendisi açıkladı. Nedeni ise düşündüğü Marcelo Bielsa'nın 4 milyon avrodan tek kuruş inmemesi. Türk isim olarak Okan Buruk ya da Nuri Şahin iddiaları dolanıyor.

Ancak Buruk'un çocuğunun hastalığı, Şahin'in ise Antalyaspor'a verilmiş sözü nedeniyle ortada pek de imkan dahilinde bir durum yok. Fotospor'un haberine göre; Çağdaş Atan ya da Ömer Erdoğan gibi isimler de her ne kadar Öztürk'ün hoca adayları arasında gösterilse de bomba bir iddia gündeme geldi. O da Öztürk'ün Florya'nın başına getirmeyi düşündüğü Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğü iddiası oldu. O iddiaya göre Nazifoğlu, Yalçın'a seçilmeleri durumunda kendisini teknik direktör olarak düşündüklerini söyledi.

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