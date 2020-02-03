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Spor

Galatasaray'ın bekleri resmen coştu! 5 asist

Galatasaray'ın sezon başında çok eleştirilen bölgelerinde sağ ve sol bekleri son haftalarda çok etkili oldu. Mariano, sakatlanmadan önce Saracchi hatta o bölgede olmasa da kenarları iyi kullanan Ömer Bayram asist yapmayı başardı.

03.02.2020  14:34 - Güncelleme: 03.02.2020  14:34

Galatasaray Süper Lig'in son dört haftasında dört galibiyet alırken rakiplerine 14 gol attı. Galatasaray sezon başında çok eleştirilmiş, gol bölgesinde ciddi sıkıntı çekmiş özellikle sağ ve sol bekleri ise neredeyse hiç katkı verememişti. Son haftalarda ise takımdan gönderilmesi beklenen Mariano, sakatlanmadan önce etkili olan Saracchi hatta o bölgede olmasa da kenarları iyi kullanan Ömer Bayram bol asist yapmayı başardı.

Galatasaray ilk 16 haftada beklerden 1 gol 1 asist katkısı aldı

Galatasaray son 4 haftada beklerden 5 asist katkısı aldı

Galatasaray son 4 haftada Mariano, üç kez asist yaptı. Antalyaspor maçında Falcao'ya, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında Adem Büyük'e gol pası veren Mariano geçen sezonu 5 asist ile bitirmişti. Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Marcelo Saracchi ise oynadığı iki maçta iki asist yaptı. Uruguaylı oyuncu hem Denizlispor hem de Konyaspor maçlarında Emre Akbaba'ya gol pası verdi.

Aynı taktik

Galatasaray son haftalarda kenardan sürekli aynı taktik ile gollere ulaştı. Kenardan gelen oyuncular yerden penaltı noktası ya da kale sahasına pas/orta yaptı ve sarı-kırmızılı hücum oyuncuları topu filelere gönderdi. Galatasaray son 12 golün 7 tanesini bu şekilde buldu. Mariano 3 kez, Saracchi ve Ömer Bayram iki kez bu tercihleri ile gol pası verdi.

(Fanatik)

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