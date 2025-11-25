İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Kasım 2025 Salı
Spor

Galatasaray'ın Belçika takımlarına karşı kabusu sürüyor

Sarı-kırmızılılar, Union Saint-Gilloise karşısında da kazanamayarak Belçika temsilcilerine karşı galibiyet özlemini sürdürdü.

25 Kasım 2025 Salı 23:26
Galatasaray'ın Belçika takımlarına karşı kabusu sürüyor
Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika temsilcileriyle yaptığı 9. müsabakada da galibiyet elde edemedi.

Tarihinde Union Saint-Gilloise ile ilk kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge ve Anderlecht ile dörder kez karşılaştı. Galatasaray, söz konusu maçlarda dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 9. randevudan da galibiyet çıkaramayarak Belçika temsilcileri karşısındaki kötü istatistiğini sonlandıramadı.

Galatasaray, Belçika takımlarıyla yaptığı 9 maçta sadece 5 gol atarken rakiplerinin 18 golüne engel olamadı.

AVRUPA'DA 14 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Galatasaray, UEFA turnuvalarında 14 maç aradan sonra gol sevinci yaşayamadı.

Son olarak geçen sezon İsviçre temsilcisi Young Boys'a iç sahada 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında gol atamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 14 Avrupa kupası maçında rakip fileleri sarsmayı başardı.

Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçından eli boş dönerken gol atma serisini de sürdüremedi.

