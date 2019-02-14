Galatasaray'ın Benfica maçındaki kozu Belhanda olacak

Trabzonspor maçında 99 kez topla buluşan Belhanda, iki golle skora direkt etki etmiş ve galibiyette başrolü oynamıştı.

Yine topla oynaması istenen Faslı 10 numara, Benfica karşısında da hücumda sorumluluk alacak.

Devre arasında gelen tekliflere rağmen teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle takımda kalan ve ikinci yarıda skorer kimliğini ortaya çıkaran Belhanda, bu gece Galatasaray'ın en önemli kozlarından birisi olacak.

(Sabah)