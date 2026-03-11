Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 6 müsabakada 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

MANU, LIVERPOOL, TOTTENHAM, CITY

Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ikinci kez konuk ettiği Liverpool'u aynı skorla geçerek İngiliz takımlarına karşı iyi performansını sürdürdü.

İÇ SAHADA İYİ SERİ

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı iç sahada gösterdiği iyi performansa Liverpool maçını kazanarak devam etti.

SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere sahasında İngiliz takımlarıyla yaptığı 14 müsabakada 6. galibiyet aldı. Beş müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, 3 de yenilgi yaşadı.

İngiliz takımlarını konuk ettiği son 10 Avrupa kupası maçının sadece 1'ini kaybeden Galatasaray, 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

LIVERPOOL'A KARŞI SERİ

Galatasaray, İngiltere'nin köklü takımlarından Liverpool ile yaptığı maçlarda iyi sonuç alma geleneğini devam ettirdi.

33. GALİBİYET

Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4. kez eşleşti ve 6. müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 3. galibiyetini elde etti. Söz konusu rekabette Liverpool sadece 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.

Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 4. maçta yine yenilmedi. "Cimbom" rakibini konuk ettiği müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

11 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada yaptığı son 11 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde, 5'i ise UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere çıktığı son 11 iç saha maçında 7. kez kazandı. Galatasaray, bu sürede 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran "Cimbom" rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.

İç sahada golcü bir performans sergileyen Galatasaray, son 14 iç saha maçının 8'inde 3 ve üstü gol buldu.

21 MAÇIN 14'ÜNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 müsabakanın 14'ünde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 11'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 10'u ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 21 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.