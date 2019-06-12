Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray kulübünün net borcunun 1.4 milyar TL olduğunu açıklandı.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kançal, haziran ayı olağan kongresinde kulübün net borcunun 1.4 Milyar TL olduğu açıkladı.
Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu açıklanmıştı.
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