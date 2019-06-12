Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kançal, haziran ayı olağan kongresinde kulübün net borcunun 1.4 Milyar TL olduğu açıkladı.

Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu açıklanmıştı.