28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7746
  • 6,547
  • 247.889
  • 93.059
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray kulübünün net borcunun 1.4 milyar TL olduğunu açıklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kançal, haziran ayı olağan kongresinde kulübün net borcunun 1.4 Milyar TL olduğu açıkladı.
 
Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu açıklanmıştı.
 

Esenyurt’ta tekmeli tokatlı laf atma kavgası

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

Askerlik teklifinin geri çekileceği iddialarına AK Parti'den yanıt

Askerlik teklifinin geri çekileceği iddialarına AK Parti'den yanıt

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Karamollaoğlu' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Karamollaoğlu' açıklaması

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

Çin'den dev atak! Türkiye'yi radarlarına aldılar

Çin'den dev atak! Türkiye'yi radarlarına aldılar
 

POPÜLER HABERLER

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Serbest futbolcu statüsündeki yıldızlar!

Serbest futbolcu statüsündeki yıldızlar!

Avrupa Uzay Ajansı'ndan asteroit uyarısı!

Avrupa Uzay Ajansı'ndan asteroit uyarısı!

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA