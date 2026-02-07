Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçının kadrosu açıklandı! İşte eksikler...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

İşte sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.

3 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Arda Ünyay ve Leroy Sane ile kart cezalısı Mario Lemina listede yer almazken, yeni transferler Renato Nhaga, Can Armando Güner ve Sacha Boey kadroda yer alıyor.

İŞTE MAÇ TARİHİ

Merakla beklenen karşılaşma 8 Şubat Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadele yalnızca beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.