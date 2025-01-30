Başakşehir, kadrosunu Festy Ebosele ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

İstanbul temsilcisi, bonservisi Udinese'de bulunan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı. Başakşehir'in Ebosele transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

GALATASARAY DA TEKLİF YAPMIŞTI

İtalyan basınından Di Marzio, Galatasaray'ın da geçtiğimiz günlerde Festy Ebosele için teklif yaptığını ancak bu teklifin kabul edilmediğini duyurmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Udinese'de Watford'a kiralanan Ebosele, İngiliz ekibinde çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.