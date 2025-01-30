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Spor

Galatasaray'ın da gündemindeydi! Başakşehir, Festy Ebosele ile anlaştı

Süper Lig ekibi Başakşehir, Galatasaray'ın da gündemine gelen Udinese forması giyen 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Festy Ebosele ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 11:08 - Güncelleme:
Galatasaray'ın da gündemindeydi! Başakşehir, Festy Ebosele ile anlaştı
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Başakşehir, kadrosunu Festy Ebosele ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

İstanbul temsilcisi, bonservisi Udinese'de bulunan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı. Başakşehir'in Ebosele transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

GALATASARAY DA TEKLİF YAPMIŞTI

İtalyan basınından Di Marzio, Galatasaray'ın da geçtiğimiz günlerde Festy Ebosele için teklif yaptığını ancak bu teklifin kabul edilmediğini duyurmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Udinese'de Watford'a kiralanan Ebosele, İngiliz ekibinde çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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