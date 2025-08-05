Galatasaray'ın Davinson Sanchez planı

Galatasaray'da transfer mesaisi sürüyor. Belirlenen bölgelere takviye yapmak için girişimlerde bulunan sarı kırmızılılar, diğer yandan da kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yönetim bir taraftan da iç transfere yönelmiş durumda.

Bir süredir görüşülen Yunus Akgün ile anlaşma sağlandı. Genç oyuncuyla 4 yıl daha yola devam edileceğinin duyurusunun kısa zaman içinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray ayrıca Davinson Sanchez'ın kontratını yenilemek istiyor. Kolombiyalı futbolcunun 2027 yılında bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı amaçlayan yönetimin, Davinson'un temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde sona aşamaya geldiği öğrenildi.

Galatasaray, Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun devreye girdiğini federasyona bildirerek 25 yaşındaki oyuncuyla 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılılar daha önce Metehan Baltacı ve Kaan Ayhan'ın 2028'e, Abdülkerim Bardakcı'nın da 2027'ye kadar kontratlarının uzatıldığını açıklamıştı.