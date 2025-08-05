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Spor

Galatasaray'ın Davinson Sanchez planı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.

TRT Spor5 Ağustos 2025 Salı 15:47 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Davinson Sanchez planı
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Galatasaray'da transfer mesaisi sürüyor. Belirlenen bölgelere takviye yapmak için girişimlerde bulunan sarı kırmızılılar, diğer yandan da kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yönetim bir taraftan da iç transfere yönelmiş durumda.

Bir süredir görüşülen Yunus Akgün ile anlaşma sağlandı. Genç oyuncuyla 4 yıl daha yola devam edileceğinin duyurusunun kısa zaman içinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray ayrıca Davinson Sanchez'ın kontratını yenilemek istiyor. Kolombiyalı futbolcunun 2027 yılında bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı amaçlayan yönetimin, Davinson'un temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde sona aşamaya geldiği öğrenildi.

Galatasaray, Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun devreye girdiğini federasyona bildirerek 25 yaşındaki oyuncuyla 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılılar daha önce Metehan Baltacı ve Kaan Ayhan'ın 2028'e, Abdülkerim Bardakcı'nın da 2027'ye kadar kontratlarının uzatıldığını açıklamıştı.

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