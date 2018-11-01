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Galatasaray'ın derbide kasası dolacak

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi bilet gelirleri ve mağaza satışlarıyla birlikte kasasını dolduracak.

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Spor Toto Süper Lig'de yarın ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da dev karşılaşmadan tek beklenti 3 puan değil. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe derbisiyle kasasını doldurmanın da planlarını yapıyor. Derbinin biletleri tükendi ve beklenen stat hasılatı 15 milyon TL civarında. Sarı kırmızılı taraftarlarından da maçtan önce GS Store'lara ciddi bir miktarda gelir bırakacağı tahmin ediliyor. Tüm gelir kalemleri toplandığında yönetim, kasaya 20-25 milyon TL'lik bir gelir koymayı hedefliyor. Galatasaray, sahasında oynayacağı derbiyi kazanarak hem kasasını doldurmak hem de şampiyonluk yolunda önündeki en büyük engellerden birini aşmayı planlıyor.

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