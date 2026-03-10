UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bugün Liverpool'u konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi dikkat çeken istatistikleri sizin için derledik. İşte onlardan bazıları...

İNGİLİZLERE KARŞI GÜÇLÜ SERİ

İngiliz takımlarını konuk ettiği son dokuz Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (5G 3B), tek mağlubiyetini Aralık 2014'te Arsenal'den aldı (1-4).

LIVERPOOL'A KARŞI EN DÜŞÜK ORAN

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi tarihinde 5+ kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı iki rakibinden biri Galatasaray (%20; 1G 2B 2M; Chelsea ile birlikte).

LIVERPOOL'A İSTANBUL ZOR GELİYOR

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi galibiyeti alamadığı deplasmanlar arasında Galatasaray'dan (1B 2M) daha fazla ziyaret ettiği tek rakibi Chelsea (beş maç)

22 MAÇTA SADECE 2 YENİLGİ

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı 22 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Galatasaray (13G 7B), Ekim 1973'teki Atletico Madrid mağlubiyetinden (0-1) bu yana hiçbir rakibine yenilmiyor (6G 4B).

TEK GALİBİYET PSG DEPLASMANINDA

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son beş maçın dördünü kaybeden Liverpool (1G), tek galibiyetini geçen sezon PSG deplasmanında aldı (1-0).

YAŞ ORTALAMASIYLA ZİRVEDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında kullandığı 11'lerin yaş ortalaması en yüksek dördüncü takım olan Galatasaray (28 yaş 273), aynı zamanda turnuvaya devam eden ekiplerin en yaşlısı konumunda.

OSIMHEN REKOR PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray formasıyla yedi gol atan Victor Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın (8; 2012/13 Galatasaray) rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor.

SZOBOSZLAI'DEN 8 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Dominik Szoboszlai (4 gol & 4 asist).

SALAH TARİHİN EŞİĞİNDE

Şampiyonlar Ligi kariyerinde şu ana kadar 49 gole katkı sağlayan Liverpool forveti Muhammed Salah, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 golde pay sahibi olan ilk Afrikalı oyuncu olmak istiyor.

EKITIKE'YE YOĞUN BASKI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 90+ dakika forma giyen oyuncular arasında, topla buluştuğu anların en büyük bölümünde rakibin yüksek şiddetli baskısına maruz kalan oyuncu Hugo Ekitike (%93).

2013'TEN SONRA BİR İLK PEŞİNDE

Galatasaray, 2013/14 sezonunda Chelsea'ye toplamda 3-1 yenildikten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi ve 2012/13 sezonundan bu yana ilk kez çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.

LIVERPOOL'DA SON 16 PARADOKSU

Liverpool, son dokuz sezonun sekizinde Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi, ancak bu aşamadaki son iki eşleşmesini kaybetti.

İNGİLİZLERE KARŞI DENGE

Galatasaray, İngiliz takımlarıyla oynadığı dört UEFA çift maçlı karşılaşmanın ikisini kazanmış, ikisini kaybetti. Liverpool, Türk takımlarıyla oynadığı üç turunda ikisini kazanmış, birinde mağlup oldu.

İNGİLİZLERE KARŞI İÇ SAHADA GÜÇLÜ

Galatasaray, son dokuz UEFA müsabakasında İngiliz takımlarına karşı evinde sadece bir mağlubiyet aldı (5G 3B). Galatasaray, İstanbul'da Liverpool'a karşı iki galibiyet ve bir beraberlikle evinde hiç yenilmedi.

AFRİKALI GOLCÜLER ARASINDA ZİRVEYE YAKIN

Victor Osimhen, bu iki takımın 2. maç gününde karşılaştığı maçta galibiyet golünü attı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 25 maçında attığı 16 golle, Serhou Guirassy'nin 18 golünün ardından bu alanda Afrika'lı oyuncular arasında ikinci sırada yer alıyor.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI ZORLU SERİ

Liverpool, Türk takımlarıyla oynadığı son yedi UEFA müsabakasında sadece bir galibiyet aldı (1B 5M) – 2010/11 Avrupa Ligi eleme play-off'larının ikinci ayağında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

DEPLASMANDA ETKİLİ PERFORMANS

Liverpool, önceki 12 Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçının dokuzunda deplasman galibiyeti elde etti (3 mağlubiyet).

SON 16'DA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Liverpool, 12 Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının sekizini kazandı (1 beraberlik, 3 mağlubiyet) ve bu aşamadaki son dokuz ilk maçının yedisinde kalesini gole kapattı.