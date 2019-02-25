Galatasaray'ın Diagne'den önce Finnbogason'a talip olduğu ortaya çıktı

Benfica maçında sonra sol adalesinde zorlanma tespit edilen ve Akhisarspor karşısında riske edilmeyen Mbaye Diagne’nin 4 maçlık performansı büyük eleştiri toplarken, oyuncunun 10 milyon euro gibi bir paraya transfer edilmesi Diagne üzerindeki baskıyı daha fazla arttırıyor.

CİMBOM FİNNBOGASON'A TALİP OLDU DİAGNE'Yİ ALDI

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Ocak ayında Alan, Tetteh, Onuachu, Bony, Pato gibi golcülerle ilgilenmesine rağmen iç pazara dönerek Kasımpaşa’dan Diagne’yi transfer eden Galatasaray yönetiminin Senegalli forvetten önce Bundes Liga ekibi Ausburg’la masaya oturduğu, İzlandalı oyuncu Finnbogason için 6 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi. 3 yıldır Ausburg forması giyen ve özellikle geçtiğimiz sezon 23 maçta 12 gol 3 asistlik istatistik ortaya koyan Finnbogason için Alman yoneticilerin en az 10 milyon euro fiyat çekmesi transferi yarıda bırakırken, Abdurrahim Albayrak’ın bu transfer gelişmesinden sonra Diagne’ye döndüğü ve Kasımpaşa ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.