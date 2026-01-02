İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0383
  • EURO
    50,5412
  • ALTIN
    6072.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın efsane ismi Gökmen Özdenak, son yolculuğuna uğurlandı
Spor

Galatasaray'ın efsane ismi Gökmen Özdenak, son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray Kulübü'nün efsane isimlerinden Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta cenaze töreni düzenlendi.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 11:35 - Güncelleme:
Galatasaray'ın efsane ismi Gökmen Özdenak, son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Galatasaray'da kulübün efsane isimlerinden Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye katılanlar arasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da yer aldı.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada "Bugün burada kulübümüzün divan üyesi, kulübümüze yıllarca hizmet etmiş, değerli futbolcumuz Gökmen'in vefatı dolayısıyla bulunuyoruz. Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Galatasaray'a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray'ın tarihi yazılırken, Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak, orada yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.