Galatasaray'ın efsane ismi Gökmen Özdenak, son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray'da kulübün efsane isimlerinden Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye katılanlar arasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da yer aldı.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada "Bugün burada kulübümüzün divan üyesi, kulübümüze yıllarca hizmet etmiş, değerli futbolcumuz Gökmen'in vefatı dolayısıyla bulunuyoruz. Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Galatasaray'a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray'ın tarihi yazılırken, Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak, orada yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.