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Spor

Galatasaray'ın Emin Bayram için planı belli oldu

Galatasaray'da stoper oyuncularının transfer ihtimaline karşın sezonu kiralık olarak Westerlo'da geçiren Emin Bayram için plan belli oldu.

5 Haziran 2024 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Emin Bayram için planı belli oldu
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Galatasaray'da takımın önemli isimlerine ilgi devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda özellikle stoperler Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'a yoğun ilgi var.

Abdülkerim'e Suudi Arabistan'dan, Sanchez'e Napoli'den, Nelsson'a ise Sevilla ve bazı İngiliz ekiplerinden ilgi bulunuyor.

Galatasaray, üç stoperinden birinin satılması durumunda takıma geri dönen Emin Bayram'ı gelecek sezon stoper rotasyonunda daha fazla kullanacak.

Geçen sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Emin Bayram, Belçika temsilcisinde 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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