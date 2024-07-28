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  • Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolculuğuna uğurlandı
Spor

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat bugün çğle namazını müteakiben cenaze namazı kılınıp son yolculuğuna uğurlandı.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolculuğuna uğurlandı
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Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, son yolculuğuna uğurlandı.

İbrahim Polat'ın cenaze namazı, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.

Namaza, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Faruk Süren, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, İstanbul Valisi Davut Gül, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, sanatçı Orhan Gencebay'ın da olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Polat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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