Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul'da

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nin çıkışında gazetecilere açıklamada bulanan Brezilyalı futbolcu, uzun bir aranın ardından İstanbul'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'u çok özlediğini belirten Melo, "Çok uzun zamandır görmek istiyordum. Sadece Galatasaray taraftarını değil, tabii ki onların yeri benim kalbimde başka. Türk halkının hepsini özledim. Küçük oğlum burada doğduğu için o Türk zaten. Başta çay olmak üzere her şeyi çok özledim." diye konuştu.

Transfer için İstanbul'a gelmediğini kaydeden Melo, "Buraya esas gelmemin sebebi Galatasaray'ın beni ödüllendirmek istemesi. Galatasaray'ın her zaman kalbimde yeri var, o çok önemli. Stada gideceğim, taraftarlarla tekrar buluşacağım ve o heyecanı tekrar yaşayacağım. Sonrasında Ümit diye bir arkadaşım var, onu göreceğim. Belki onunla başka işlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Felipe Melo, formasını giydiği Brezilya'nın Palmeiras takımıyla 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu, takımını çok sevdiğini ancak gelecekte ne olacağını bilemeyeceğine belirtti.