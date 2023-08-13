İSTANBUL 28°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın eski gözdesi Arsen Zakharyan, Real Sociedad yolunda
Spor

Galatasaray'ın eski gözdesi Arsen Zakharyan, Real Sociedad yolunda

Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Arsen Zakharyan, İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a transfer oluyor.

13 Ağustos 2023 Pazar 19:45 - Güncelleme:
Galatasaray'ın eski gözdesi Arsen Zakharyan, Real Sociedad yolunda
ABONE OL

Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ın La Liga ekibi Real Sociedad ile anlaştığı belirtildi. Bir dönem Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Arsen Zakharyan'ın yeni takımı belli oluyor.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Sociedad, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için anlaşma sağladı.

İspanyol ekibi Real Sociedad'ın oyuncu ile de her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

20 yaşındaki on numara bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Zakharyan, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile 89 maça çıktı, 19 gol ve 25 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.