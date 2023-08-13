Galatasaray'ın eski gözdesi Arsen Zakharyan, Real Sociedad yolunda

Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ın La Liga ekibi Real Sociedad ile anlaştığı belirtildi. Bir dönem Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Arsen Zakharyan'ın yeni takımı belli oluyor.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Sociedad, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için anlaşma sağladı.

İspanyol ekibi Real Sociedad'ın oyuncu ile de her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

20 yaşındaki on numara bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Zakharyan, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile 89 maça çıktı, 19 gol ve 25 asist yaptı.