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Spor

Sneijder'den örnek davranış! Galatasaray'ın eski yıldızı gıda yardımında bulundu

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıdızı Wesley Sneijder, kardeşi Rodney ile beraber koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren insanlara yardım ediyor.

18 Mart 2020 Çarşamba 23:12 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 23:12
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, kardeşi Rodney ile beraber koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren insanlara yardım ediyor.

Sneijder kardeşler, Utrecht bölgesindeki yiyecek bankasına büyük miktarda meyve ve sebze yardımı yapıyor. İkili bunun dışında forma açık artırmaları düzenleyerek, kazanılan parayı da yiyecek bankasına yatırıyor.

Sneijder kardeşler büyüdükleri çevrede olan insanlara yardım etmek için kararlılar. Bu sayede koronavirüs salgını nedeniyle sık tükenen yemek stokunu sürekli olarak artırabiliyorlar.

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