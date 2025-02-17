Galatasaray'ın eski yıldızı, Mimovic transferini yorumladı

Fenerbahçe ara transferde Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'i Rus ekibi Zenit'e kiraladı.

20 yaşındaki sağ bek sezon sonuna kadar Zenit forması giyecek.

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Sasa Ilic, Fenerbahçe'nin Mimovic transferini ve Zenit'e kiralanması Rus basınına değerlendirdi.

RB Sport'a konuşan Ilic, "Mimovic çok genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız formasıyla çıktığı maçlarda yeteneğini gösterdi. Onun niteliklerine inanıyorum ve genç yaşına rağmen Zenit'e çok şey katabilir. Zenit kesinlikle doğru bir tercih yaptı." dedi.

Sırbistan'da Metalac'ın altyapısından yetişen Ognjen Mimovic, sonrasında Kızılyıdız, Graficar ve OFK Belgrad formalarını giydi. Bu sezon Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic 19 maçta süre alırken 1 gol ve 2 asist kaydetti.