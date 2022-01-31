31 Ocak 2022 Pazartesi 10:41 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:41

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren ve Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'ın durumu, sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Iosif Rotariu'yu şok etti.

Rumen basınında çıkan haberde; Galatasaray'ın çok kötü bir sezon geçirdiği ve Türkiye Ligi'nde 15. sırada olduğu, 23 maçta sadece 27 puan topladığı ve küme düşme hattından sadece 3 puan uzakta olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'ın eski oyuncusu Iosif Rotariu ise sarı kırmızılı takımın şu anki durumunu, Gheorge Hagi'nin teknik direktör olduğu ve kendisini Türkiye'de futbol oynadığı geçmiş dönemlerle karşılaştırdı.

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"FATİH TERİM'İN YERİNDE HAGI OLSAYDI BİR DAHA TÜRKİYE'YE GİREMEZDİ"

59 yaşındaki eski futbolcu Pro X TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bu durum kulüp tarihinde bir ilk sanırım. Galatasaray'da oynarken (1990-1992 arası) Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı (O zamanki adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası) kazandığımızı, Beşiktaş'ın ardından ikinci olduğumuzu ve teknik direktörümüzün değiştiğini hatırlıyorum. Hagi de Galatasaray'da teknik direktörlük yaparken Türkiye Kupası'nı kazandı, ligi ikinci sırada bitirdi ve bu tam bir başarısızlık olarak görüldü. Fatih Terim'in yerinde Hagi olsaydı ve takımı şu andaki konumunda bıraksaydı bir daha Türkiye'ye girebileceğini sanmıyorum" dedi.

IOSİF ROTARİU KİMDİR?

27 Eylül 1962'de Romanya'nın Prigor şehrinde doğan Iosif Rotariu, Poli AEK takımında başladığı kariyerinin 4 yılını Türkiye'de geçirdi. 1990 yılında Steaua Bükreş'ten Galatasaray'a transfer olan Rotariu, 1992'de Bakırköyspor'la anlaştı ve 2 yıl da bu takımda forma giydi. Daha sonra ülkesine dönen Rumen futbolcu yeşil sahalara 2001 yılında veda etti.

Ülkesinin 1990 Dünya Kupası kadrosunda yer alan ve turnuvada oynadığı başarılı futbolla adından söz ettiren Rotariu 25 kez Romanya Milli Takımı'nın formasını giydi.