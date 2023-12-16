Galatasaray'ın eski yıldızından transfer itirafı!

Polonya ekibi Gornik Zabrze'de kariyerine devam eden Lukas Podolski, transfer itiraflarında bulundu.

Kariyerinde önemli ekiplerin formasını giyen Podolski, Manchester City'den teklif aldığını ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

MANCHESTER CITY

38 yaşındaki futbolcu, "Bayern Münih'te oynadığım dönemde Manchester City ile görüşmeler yaptım. Danışmanımı ve beni Münih'te ziyaret ettiler ve beni transfer için ikna etmeye çalıştılar. Manchester City'nin yükselişe geçtiği zamanlardı" dedi.

HAMBURG VE DORTMUND

Transfer konusunda açıklamalarına devam eden Podolski, "Hamburg beni iki kez istedi, Dortmund da transfer etmek istedi" diye konuştu. Podolski, bu iki takımın teklifleriyle ayrıntılı bilgi vermezken, Alman basınında yer alan haberde Hamburg'un Alman oyuncuyu 2005'te istediği, Dortmund'un ise Podolski ile 2013 yılında ilgilendiği belirtildi.

"50 MİLYON KAZANABİLİRDİM"

Çin'den de teklifler aldığını söyleyen deneyimli yıldız, "Çin'e gidebilir ve yılda 50 milyon kazanabilirdim. Danışmanım çeşitli kulüplerle görüştü. Çılgındılar ve oradaki heyecan başladığında benim sözleşme imzalamak istediler. "Orada ne yapacağım, yaşamak istiyorum ve her şeyin peşinden koşmak istemiyorum" dedim" açıklamasında bulundu.

EMEKLİLİK SİNYALİ

Gornik Zabrze ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Podolski, geleceğiyle ilgili olarak, "Yaşınızı kandıramazsınız, bir noktada piliniz bitecek" yorumunda bulundu.

Almanya'da parladığı kulüp olan Köln ile ilgili de konuşan Podolski "Normal bir taraftar olmak, kulübümle eğlenmek istiyorum. Bunu deneyimlemek istiyorum. Köln benim her şeyim, beni bugün olduğum kişi yaptı. Köln olmasaydı, bu kariyere sahip olamazdım." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi kulüplerde oynayan Lukas Podolski, ülkemizde ise Galatasaray ve Antalyaspor formaları giydi.