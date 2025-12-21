İSTANBUL 13°C / 9°C
21 Aralık 2025 Pazar
Spor

Galatasaray'ın eski yıldızları RAMS Park'ta

Galatasaray'ın eski futbolcuları Milan Baros ve Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

IHA21 Aralık 2025 Pazar 20:26 - Güncelleme:
Galatasaray'ın eski yıldızları RAMS Park'ta
Galatasaray'ın eski futbolcularından Milan Baros ile Lukas Podolski, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sarı-kırmızılıların, RAMS Park'ta oynadığı Kasımpaşa mücadelesini stadyumdan izledi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Baros, kuzey tribününe gitti ve burada tezahüratlara katıldı. Milan Baros daha sonra sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen eski Çek futbolcu, 116 maçta 61 gol atarken, 2008-2009 sezonunda da Süper Lig'de gol kralı oldu. Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Sarı-kırmızılılarda 2 sezon geçiren eski Alman futbolcu Lukas Podolski ise görev aldığı 75 müsabakada 34 gol sevinci yaşadı. Podolski de 2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini tamamladı.

