Galatasaray'ın eski yıldızları RAMS Park'ta

Galatasaray'ın eski futbolcularından Milan Baros ile Lukas Podolski, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sarı-kırmızılıların, RAMS Park'ta oynadığı Kasımpaşa mücadelesini stadyumdan izledi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Baros, kuzey tribününe gitti ve burada tezahüratlara katıldı. Milan Baros daha sonra sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen eski Çek futbolcu, 116 maçta 61 gol atarken, 2008-2009 sezonunda da Süper Lig'de gol kralı oldu. Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Sarı-kırmızılılarda 2 sezon geçiren eski Alman futbolcu Lukas Podolski ise görev aldığı 75 müsabakada 34 gol sevinci yaşadı. Podolski de 2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini tamamladı.