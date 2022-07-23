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Spor

Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm, Uşakspor'u alıyor

Yeni sezon öncesi uzun süredir kulübün devriyle ilgili arayış içinde olup Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm'le anlaşmaya varan TFF 2. Lig temsilcisi Uşakspor'da yönetim resmi açıklamayı yaptı.

DHA23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
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Kırmızı-siyahlılar, kulüple Aküzüm arasındaki protokolün 25 Temmuz Pazartesi günü imzalanacağını, devir sonrası isim ve logoda değişiklik yapılmayacağını açıkladı. Uşakspor'da Başkan Hikmet Kahraman'ın devirle ilgili açıklamasında, "Galatasaray S.K.eski yöneticisi ve 1481 A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ural Aküzüm ile Uşaksporumuzun devri konusunda görüşmelere başlanmıştır. 25 Temmuz Pazartesi günü Uşakspor A.Ş. Futbol Kulübümüz ile Sayın Ural Aküzüm arasında devir işlemelerine yönelik resmi adımlar atılacaktır. Ayrıca devir işlemleri sonrasında kulübümüzün isminin renklerinin ve logosunun değiştirilmesi söz konusu olmayacaktır" ifadelerini yer aldı.

  • Uşakspor
  • Ural Aküzüm
  • Hikmet Kahraman

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