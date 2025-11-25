İSTANBUL 16°C / 10°C
  • Galatasaray'ın evindeki yenilmezlik serisi sona erdi
Spor

Galatasaray'ın evindeki yenilmezlik serisi sona erdi

Union Saint-Gilloise yenilgisiyle Galatasaray'ın iç sahadaki 33 maçlık resmi maç yenilmezlik serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2024'ten bu yana ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray'ın evindeki yenilmezlik serisi sona erdi
Galatasaray, Union Saint-Gilloise müsabakasıyla birlikte evinde 33 maç sonra mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın iç sahada resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sona erdi.

Cimbom bu müsabaka öncesinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetmiş daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.

