Kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, son yıllarda rakibine karşı istediği sonuçları alamama istatistiğini devam ettirdi. Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu F.Bahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını dün akşam da yaşadı. Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösteren ve 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 10 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'ye karşı oynadığı son 10 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 7 kez berabere kalan G.Saray, son 9 maçta F.Bahçe derbilerinde 7 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 10 F.Bahçe derbisindeki kaybı 23 puan oldu. Bu arada F.Bahçe de Süper Lig'de 12 maçtır derbilerde galibiyet alamıyor. (10 beraberlik, 2 mağlubiyet) Sarı-lacivertliler son galibiyetini Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı. Bu arada G.Saray, son 10 derbi mücadelesinde F.Bahçe savunmasını da aşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 maçın sadece 3'ünde gol atabildi.