İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2715
  • EURO
    50,4371
  • ALTIN
    6497.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın finansal tablosu açıklandı
Spor

Galatasaray'ın finansal tablosu açıklandı

Galatasaray, 30 Kasım 2025 itibarıyla 1 milyar 374 milyon TL dönem net karı elde ettiğini KAP'a bildirdi.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 23:18 - Güncelleme:
Galatasaray'ın finansal tablosu açıklandı
ABONE OL

Galatasaray, 30 Kasım 2025 itibarıyla 1 milyar 374 milyon TL kar edildiğini KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı takımın KAP açıklaması şu şekilde:

30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla özet konsolide finansal tablolarda Grup'un ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı 15.348.443.532 TL, dönem net karı 1.374.247.435 TL olmakla birlikte Grup'un esas faaliyet zararı 211.683.148 TL, geçmiş yıllar zararı ise 14.481.495.159 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 10.760.013.149 TL aşmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.