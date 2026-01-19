Galatasaray'ın finansal tablosu açıklandı

Galatasaray, 30 Kasım 2025 itibarıyla 1 milyar 374 milyon TL kar edildiğini KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı takımın KAP açıklaması şu şekilde:
30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla özet konsolide finansal tablolarda Grup'un ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı 15.348.443.532 TL, dönem net karı 1.374.247.435 TL olmakla birlikte Grup'un esas faaliyet zararı 211.683.148 TL, geçmiş yıllar zararı ise 14.481.495.159 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 10.760.013.149 TL aşmaktadır.