Galatasaray, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yaptığı hat-trick ile mücadeleye damga vurdu.

İTALYA'DA MANŞETLERE ÇIKTI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyeti, İtalyan basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte yapılan yorumlar:

"JUVENTUS'A UYARI GÖNDERDİ"

Football-Italia: Galatasaray'ın forveti İcardi, Juventus'a uyarı gönderdi: 'Hazırız'

"Mauro Icardi, Galatasaray'ın Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1'lik farklı skorla mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak Juventus'a bir uyarı gönderdi. Arjantinli oyuncu, İstanbul ekibinin üstünlük kurduğu maçta hücum hattını otoriteyle yönetti ve rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından fırsatı değerlendirdi."

"JUVENTUS'A ICARDI'DEN MESAJ"

Tuttomercatoweb: Juventus'a Icardi'den mesaj

"Galatasaray, 17 Şubat'ta Juventus'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı öncesinde mükemmel bir formda. Okan Buruk'un takımı, Türkiye Süper Ligi'nin 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek ligdeki liderliğini pekiştirdi. Juventus'un Ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü Mauro Icardi, ilk ve ikinci yarı arasında yarım saatten biraz fazla bir sürede hat-trick yaptı."

"SPALLETTI UYARILDI"

Tuttosport: Icardi hat-trick yaptı, Spalletti uyarıldı

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'ları öncesinde Juventus'a bir mesaj daha gönderdi . Avrupa'da son 16 turu için iki ayaklı eleme maçlarında Juventus'un rakibi olacak Türk ekibi, Türkiye Süper Ligi 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Ocak transfer döneminde Juventus ile adı anılan Mauro Icardi, hat-trick yaparak kilit rol oynadı."