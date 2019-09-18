29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6721
  • 6,279
  • 274.585
  • 101930
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın gençleri Brugge'e kaybetti

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray U19, Club Brugge U19'a konuk olduğu maçı 3-2'lik skorla kaybetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Club Brugge U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. Belçika'da oynanan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Club Brugge oldu.
 
Club Brugge'ün gollerini 6. dakikada Mathias De Wolf (penaltı), 10. dakikada Charles De Ketelaere ve 17. dakikada Noah Aelterman kaydetti.
 
Galatasaray'ın golleri 20. dakikada Metehan Baltaci (penaltı) ve 46. dakikada Yunus Akgün'den geldi.
 
Bu sonucun ardından Galatasaray U19 Takımı gruplara puansız başlarken, Club Brugge 3 puanı hanesine yazdırdı.
 
UEFA Gençler Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Galatasaray U19, Paris Saint Germain U19'u ağırlayacak. Club Brugge U19 ise Real Madrid U19'a konuk olacak.

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"BRICS küresel ekonominin yüzde 50'sini oluşturacak"

'BRICS küresel ekonominin yüzde 50'sini oluşturacak'

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Metin Topuz hakkında karar

Metin Topuz hakkında karar

Club Brugge - Galatasaray İlk 11'ler

Club Brugge - Galatasaray İlk 11'ler

Seçimi kaybedince BM Genel Kuruluna katılmaktan vazgeçti

Seçimi kaybedince BM Genel Kuruluna katılmaktan vazgeçti

Feci kaza! Çocuklar kaynar bulgur kazanına düştü

Feci kaza! Çocuklar kaynar bulgur kazanına düştü

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi
 

POPÜLER HABERLER

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA