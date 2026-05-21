  Galatasaray'ın gol makinesi Osimhen! 26. şampiyonluğun başrolü oldu
Galatasaray'ın üst üste 4'üncü, toplamda 26. şampiyonluğunu elde ettiği bu sezonda Victor Osimhen, attığı gollerle takımı adına önemli bir rol oynadı. Nijeryalı yıldız, 15 kez rakip fileleri havalandırarak ligdeki gol krallığı yarışını 4. sırada tamamladı.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en golcü futbolcusu Victor Osimhen oldu.

Süper Lig'de sezonu 24 galibiyet ve beşer beraberlik ile mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 77 puan topladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ligi zirvede bitirdi.

Böylece üst üste 4, toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki başarısında 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, attığı gollerle önemli rol oynadı.

İtalya'nın Napoli takımından 75 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen, bu sezon 22 lig maçında 15 kez ağları sarstı.

Osimhen'i bu alanda 14 gol atan Arjantinli Mauro Icardi ve 8 kez ağları havalandıran Barış Alper Yılmaz takip etti.

OSİMHEN, GOL KRALLIĞINDA 4. SIRADA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol krallığı yarışını 4. sırada tamamladı.

Ligde toplamda 15 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, gol krallığında Trabzonsporlu Paul Onuachu (22), RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov (22) ve Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın (19) ardından Gaziantep FK oyuncusu Mohamed Bayo (15) ile dördüncü sırayı paylaştı.

21 GOL TÜRKLERDEN GELDİ

Galatasaray'ın bu sezon kaydettiği 77 golün 21'i Türk oyunculardan geldi.

Ligde Türk oyunculardan Barış Alper Yılmaz 8, Yunus Akgün 7, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2 ve Kaan Ayhan 1 kez ağları havalandırdı.

4 GOLÜ RAKİPLER KENDİ KALESİNE ATTI

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın hanesine yazılan 77 golün 4'ünü rakip futbolcular kendi kalelerine attı.

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü rakip oyuncu Fatih Kurucuk kaydetti.

Ligin 20. haftasında 4-0 kazanılan Zecorner Kayserispor maçında ilk golü Kayserisporlu futbolcu Aaron Opoku kendi kalesine attı.

Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği 22. haftadaki müsabakada sarı-kırmızılı takımın beşinci golü Jerome Onguene'nin ayağından geldi.

Son olarak 27. haftada Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'ın ikinci golünü İzmir temsilcisinin oyuncusu Allan kendi kalesine attı.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ İKİ TAKIMINDAN BİRİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezonun en golcü iki takımından biri oldu.

Ligde çıktığı 34 müsabakada 77 gol atan şampiyon sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile bu alanda zirvede yer aldı.

Galatasaray, ayrıca kalesinde 30 gol görerek ligin en iyi savunma yapan takım ünvanını aldı.

PERFORMANS

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçların gol atan futbolcular şunlar:

İsimMaçİlk 11Gol
Victor Osimhen221915
Mauro Icardi311214
Barış Alper Yılmaz30278
Yunus Akgün28237
Leroy Sane28277
Gabriel Sara27215
Lucas Torreira30283
Eren Elmalı25163
Mario Lemina27192
İlkay Gündoğan24152
Wilfried Singo19112
Davinson Sanchez30291
Roland Sallai30261
Kaan Ayhan1921
Sacha Boey1161
Renato Nhaga311

