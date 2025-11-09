Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşan Galatasaray, maçın son bölümlerinde Victor Osimhen ile eşitliği yakaladı.

Kocaelispor karşısında sarı-kırmızılıların Victor Osimhen ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Roland Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada Barış Alper Yılmaz'ın arka direkte indirdiği topta altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, rakip ağları sarstı. VAR, hakem Çağdaş Altay'a pozisyonu izleme tavsiyesinde bulundu. Monitöre giden Çağdaş Altay, pozisyonun ofsayt olduğunu belirleyerek golü iptal etti.

(Fotoğraf: beIN Sports)