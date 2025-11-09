İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Kocaeli'de kritik pozisyon
Spor

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Kocaeli'de kritik pozisyon

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Galatasaray geriye düştüğü maçta Osimhen ile skoru eşitlemişti. Sarı kırmızılıların bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi9 Kasım 2025 Pazar 20:12 - Güncelleme:
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Kocaeli'de kritik pozisyon
ABONE OL

Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşan Galatasaray, maçın son bölümlerinde Victor Osimhen ile eşitliği yakaladı.

Kocaelispor karşısında sarı-kırmızılıların Victor Osimhen ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Roland Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada Barış Alper Yılmaz'ın arka direkte indirdiği topta altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, rakip ağları sarstı. VAR, hakem Çağdaş Altay'a pozisyonu izleme tavsiyesinde bulundu. Monitöre giden Çağdaş Altay, pozisyonun ofsayt olduğunu belirleyerek golü iptal etti.

(Fotoğraf: beIN Sports)

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.