İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2022 Pazar / 19 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu! Muslera da kafilede
Spor

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu! Muslera da kafilede

Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Fernando Muslera, takım arkadaşlarına destek olmak için İzmir'e gidecek kafilede yer aldı.

AA20 Şubat 2022 Pazar 15:22 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 15:22
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Duran top organizasyonları ve bitiricilik çalışmalarının ardından çift kale taktiksel çalışmalarla süren antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.

İzmir'e hareket edecek ve burada kampa girecek olan kafilede, takım arkadaşlarına destek olmak için Fernando Muslera da yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda ise şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.