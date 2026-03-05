İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Galatasaray'ın gözü İtalya'da! Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

Adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Inter'in başarılı oyuncunun menajeri ile yeni sözleşme için görüşmelerde bulunacağı belirtildi. Yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için devreye girebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

5 Mart 2026 Perşembe 11:17
Galatasaray'ın gözü İtalya'da! Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!
Galatasaray, yaz ve ara transfer dönemlerinde kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter engeline takılmıştı. Milli futbolcunun Galatasaray'a olası transferi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

INTER, MASAYA OTURACAK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunacağını ve milli futbolcunun menajeri Gordon Stipic ile yakın zamanda görüşme planlandığını vurguladı.

KABUL ETMEZSE GALATASARAY...

Schira, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den gelecek sözleşme yenileme teklifini kabul etmemesi halinde Galatasaray'ın yıldız oyuncu için devreye girebileceğini ifade etti.

INTER'İN ÖNERECEĞİ MAAŞ

Schira, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'ndan gelecek yanıta göre hareket edeceğini ve milli futbolcuya yıllık 10 milyon euro verebilecek bir bütçesinin olduğunu aktardı.

INTER, BONSERVİS DÜŞÜRDÜ

Nicolo Schira, Hakan Çalhanoğlu için istediği 20 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gideceği ve Galatasaray'ın teklif yapması halinde 15 milyon euro civarındaki tekliflerin kabul edilebileceğini söyledi.

KAVUKCU SİNYALLERİ VERDİ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Juventus ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamasında Hakan Çalhanoğlu'nu her iki transfer döneminde de istediklerini fakat transferin gerçekleşmediğini ifade etti. Abdullah Kavukcu ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinin bir bölümünde Galatasaray formasını giyeceğini çünkü milli futbolcunun Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

